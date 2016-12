Berlusconi:Renzi è premier abusivo

In Italia "non siamo più in una democrazia, l'attuale governo non è sostenuto da maggioranza legittima e ha un presidente abusivo". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso di un collegamento telefonico a una convention di Forza Italia organizzata a San Vitaliano (Napoli). "Il Paese rischia di andare in mano a Pd e M5S, banda di incapaci e sfasciacarrozze, dunque ora tocca a noi impedirlo", ha aggiunto.