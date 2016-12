Berlusconi: Renzi bravo in annunci

17:20 - "Renzi è bravo, combattivo e ha una caratteristica che a me manca, la cattiveria. Secondo me è molto bravo ad annunciare ma non farà molto". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Riferendosi poi alle riforme promesse dal premier, "i 30 giorni iniziali sono diventati cento e poi mille... farà la conoscenza della macchina politico-burocratica che in Italia - ha ricordato Berlusconi - non permette di governare".