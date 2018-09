Berlusconi: "Presto il centrodestra tornerà al governo"

"Sono sicuro che in un futuro non lontano il centrodestra tornerà al governo e alla guida del Paese per la fortuna dell'Italia e degli italiani che usciranno abbastanza presto dall'ubriacatura che si sono presi nei confronti dei 5Stelle". Lo ha detto Silvio Berlusconi dopo il vertice con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sottolineando che "da questa riunione esce la garanzia che il centrodestra è unito, funziona e non solo esiste ma anche resiste".