21:55 - "E' vicino il tempo in cui saremo chiamati nuovamente alle nostre responsabilità verso il Paese". Lo ha detto Silvio Berlusconi ai senatori riuniti a cena in un ristorante del centro per i tradizionali auguri natalizi. "Se vogliamo contare - avrebbe detto ancora Berlusconi - non dobbiamo farci vedere smembrati e divisi". "La prossima volta - avrebbe assicurato - mi occuperò personalmente della stesura delle liste".