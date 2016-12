Berlusconi:porterò FI oltre il 20%

"Forza Italia, che non è subalterna alla Lega, riguadagnerà 10 punti come fece nel febbraio 2013 con la mia riapparizione in tv". Lo ha assicurato Silvio Berlusconi. "Posso far tornare FI a oltre il 20% e il Centrodestra a oltre il 40%, vincendo le elezioni", ha ribadito. "Mi sento obbligato a stare ancora in campo per il bene dell'Italia contro i miei stessi interessi", ha infine sottolineato il leader di Forza Italia.