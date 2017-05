Berlusconi: "Pensione minima da mille euro al mese con tredicesima"

"Garantiremo a tutti una pensione minima di mille euro non tassabili per 13 mensilità, restituendo a tutti gli anziani la dignità del loro passato di protagonisti nella società, per il valore umano e l'esperienza di cui sono portatori". Lo ha annunciato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, aggiungendo: "Tutti hanno diritto di vivere la propria vecchiaia in maniera decorosa, senza preoccupazioni e senza privazioni materiali o morali".

"Gli anziani non si rottamano" - "Sono le auto che si rottamano, non le persone - ha proseguito Berlusconi -. Associare la rottamazione agli esseri umani fa rabbrividire: tutte le donne e tutti gli uomini hanno la medesima dignità qualunque sia la loro età".



"Noi manteniamo le promesse" - "E potete stare certi - ha sottolineato - che quello che garantiamo sull'aumento delle pensioni minime, sull'abrogazione delle tasse sulla casa, sulle donazioni, sulla successione noi lo manterremo. Noi lo possiamo promettere in modo assolutamente credibile perché lo abbiamo già fatto quando eravamo al governo".



"Dalla parte delle donne" - Berlusconi ha poi spiegato che "nel programma di Forza Italia una parte importante è dedicata alle donne, perché le donne sono il motore dell'Italia, il cuore del nostro Paese, a cominciare dalle nostre mamme, che hanno lavorato e lavorano più di tutti senza che il loro sforzo venga riconosciuto".



"Buongoverno di Forza Italia" - Il leader azzurro ha poi parlato anche delle imminenti elezioni amministrative: "Fra un mese, esattamente l'11 giugno, migliaia di elettrici ed elettori di tante città saranno chiamati alle urne per eleggere i nuovi sindaci. E' un momento fondamentale che, sono certo, ci consentirà di portare il nostro buongoverno in sempre più amministrazioni locali".