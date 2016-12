Berlusconi: "Parisi deve ancora dare prova di fedeltà a Forza Italia, vedremo cosa è capace di fare"

Berlusconi avrebbe poi osservato come Parisi abbia dalla sua parte "il favore dei grandi giornali".



Cattaneo: "Berlusconi è in gran forma" - Al termine dell'ufficio Alessandro Cattaneo, del comitato di presidenza, ha scritto su Facebook che "Berlusconi è in grande forma e questa è una certezza. Tutti noi sappiamo di avere il dovere verso il Paese di rilanciare Forza Italia e il Centrodestra".



"Lo faremo - ha proseguito - con la grande battaglia per il NO al referendum costituzionale, lo faremo rigenerando il partito con nuove energie, aprendo le porte a chiunque voglia dare il proprio contributo, lo faremo tornando alle nostre battaglie storiche: fisco, sicurezza, giustizia. Per il rilancio sarà importante portare in alto la voce delle tante persone che si battono sui territori per Forza Italia e dei tanti amministratori locali azzurri. Dobbiamo fare scelte drastiche".