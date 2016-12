Berlusconi, Paolo: "Stanotte momento di difficoltà, poi tutto bene"

Dopo l'intervento al cuore, Silvio Berlusconi "ha avuto un momento di difficoltà questa notte, ma poi in mattinata si è svegliato nelle migliori condizioni post operatorie". Lo ha detto Paolo Berlusconi, parlando dello stato di salute del fratello. "L'ho trovato lucido, attento, continuava a ringraziare tutti per l'affetto", ha aggiunto. Il leader di Forza Italia sarà monitorato in terapia intensiva per le 48 ore successive all'operazione.