Berlusconi: Paese vuole meno tasse

"Sono 26 milioni gli italiani che non vanno più a votare, noi abbiamo fatto dei focus con alcuni di queste persone, da cui è venuto fuori un programma fatto di 3 meno (tasse-stato/burocrazia-europa) e 3 più (aiuti a chi ha bisogno - sicurezza per tutti - garanzie per ciascuno con la riforma sulla giustizia)". Lo ha detto Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico con una convention di Forza Italia a Bagheria.