Berlusconi: "Ora ripartiamo da Roma"

"Roma è diventata simbolo di mala amministrazione, le dimissioni tardive di Marino offrono opportunità di ricostruire rapporto di fiducia con cittadini". Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, da' la carica ai moderati per riconquistare la loro fiducia e riportarli alle urne. Prima dal palco di Milano, poi al telefono con i militanti di Anzio, Silvio Berlusconi incita gli azzurri in vista delle amministrative di primavera: "Abbiamo la possibilità di tornare a guidare Roma, non dobbiamo farcela sfuggire". Insomma, partire dalle grandi città per riconquistare il paese: è questo l'obiettivo del presidente forzista.