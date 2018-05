Berlusconi: "Ora non sono tentato di tornare in Parlamento, vedremo"

Al momento Silvio Berlusconi , tornato pienamente candidabile , esclude di rientrare in Parlamento. "Non sono tentato, per ora non c'è nessun programma al riguardo. Vediamo in prosieguo cosa succede", ha detto il leader di Forza Italia, a margine del vertice del Partito popolare europeo a Sofia.

I vertici del Ppe hanno espresso "grande preoccupazione" per la situazione italiana, ha aggiunto Berlusconi al termine dell'incontro con i leader del Ppe. "Ciò che accade in Italia - ha spiegato il leader di FI - desta moltissima preoccupazione in Europa. Stiamo a vedere cosa succede, ma le notizie emerse, i comporamenti che abbiamo potuto vedere sono cose che inducono al ritorno di una grande preoccupazione".



Di sicuro, ha aggiunto, "vi posso assicurare che non c'è alcun complotto (come sarebbe accaduto nel 2011, ndr) contro l'Italia. Al contrario, c'è la voglia di aiutare l'Italia a uscire dalla situazione in cui siamo".