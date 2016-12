7 maggio 2015 Berlusconi: "Oggi la democrazia è sospesa, il Paese è a rischio di deriva autoritaria" Il leader di Forza Italia ai giovani di Azzurra Libertà: "Italia capirà chi è Renzi" Tweet google 0 Invia ad un amico

23:44 - "Fate ragionare gli italiani su questo, rendeteli consapevoli della situazione inaccettabile in cui è il Paese, a rischio di deriva autoritaria". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi alla kermesse di Azzurra Libertà. "Oggi in Italia - ha proseguito - la democrazia è sospesa, con un capo del governo che non è stato eletto dai cittadini".

L'attacco a Renzi - Berlusconi ha poi attaccato il governo e il premier Renzi. "Credo - ha detto - che si debba lasciar passare un po' di acqua sotto i ponti in modo che questa sinistra, questo presidente, si lascino misurare un po' meglio dagli italiani". "Dobbiamo convincere tutti gli italiani che amano la libertà a dare un voto intelligente, non frazionato fra tanti partiti e partitini e dobbiamo convincere chi non vuole ad andare a votare perché chi non ci va commette un reato nei confronti di se stesso e della propria patria. Bisogna che i moderati italiani tornino ad essere una consapevole ed organizzata maggioranza politica".



"Unire il centrodestra sul modello degli Usa" - "Quando sarò tornato nel pieno splendore della mia innocenza - ha detto ancora il leader di Forza Italia - quando ci sarà consapevolezza del martirio cui sono stato sottoposto con 65 processi, allora questo Silvio Berlusconi potrà parlare agli italiani dal piedistallo della sua innocenza e potrà dirgli: guardiamo al più grande Paese democratico al mondo, gli Usa. Il centrodestra oggi è spezzettato, con dei leader che non riescono a riunire tutti i partiti che lo compongono".



"Intorno a me persone leali che vanno rispettate" - Berlusconi, infine, ha parlato del partito azzurro e dei suoi collaboratori. "Ci sono tante persone leali intorno a me che sono in Forza Italia e meritano il rispetto e la riconoscenza di tutti noi. La libertà richiede un'attenzione e una difesa continua, perché può venire meno. E' quello che sta capitando in questo Paese. La libertà non si perde tutta d'un colpo ma a poco a poco, come una corda tesa che pian piano si sfilaccia ed allora diventa una libertà ferita. La difesa della libertà è l'impresa più alta e nobile che si possa intraprendere".