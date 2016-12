19:24 - "L'Islamismo militarista per il mondo che abbiamo costruito è il principale pericolo per l'Occidente". Lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo via telefono a Neve Azzurra, manifestazione di FI che si tiene a Roccaraso (L'Aquila). "I morti di Parigi sono la conseguenza dei molti errori che abbiamo commesso in questi anni, perché abbiamo abdicato alle nostre responsabilità" ha quindi aggiunto.