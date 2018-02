Berlusconi: "Non esiste piano B, l'unico piano è vincere"

"La flat tax porterà lavoro e occupazione anche al sud, non esiste nessun piano B. L'unico piano B è il piano Berlusconi per vincere". Lo ha scritto su Twitter il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Sulle eventuali nomine di governo ha aggiunto: "Mario Draghi sarebbe la persona giusta per qualsiasi incarico mentre Giorgia Meloni la vorrei alla Difesa".