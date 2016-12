Berlusconi: nome condiviso da tutti i partiti per il Colle

12:31 - "Mi aspetto un percorso di condivisione che consenta di avere un Presidente della Repubblica che non sia solo espressione della sinistra". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. E' evidente, aggiunge, come la partita per il Quirinale sia "legata al tema delle riforme". Sul futuro di Fi, dice: "Sono certo che presto l'Europa mi restituirà i diritti politici che mi sono stati inaccettabilmente sottratti. E allora tornerò in campo per vincere".

"Io sono certo, certissimo che presto sara' l'Europa a restituirmi quell'onore e quei diritti politici che mi sono stati incredibilmente e inaccettabilmente sottratti. E allora sarò in campo, a tempo pieno, per vincere", prosegue Berlusconi circa la sua vicenda personale. "Ho taciuto fin troppo per senso di responsabilità verso il paese in un momento difficile. Ma oggi, se tacessi ancora, un gesto di irresponsabilità, verso di me, verso la mia storia", sottolinea.



La questione della legge elettorale - "Non mi sembra francamente una questione rilevante. Prima o dopo l'importante è che si realizzi una buona legge che non penalizzi nessuna delle parti in causa", dice Silvio Berlusconi, sull'offerta di Renzi di una "clausola di salvaguardia" sull'entrata in vigore dell'Italicum che consenta di votare la riforma prima dell'elezione del successore di Napolitano.



"Le primarie? Inutili" - "Non è il meccanismo elettorale a far nascere i leaders. I leaders o ci sono o non ci sono. Renzi sarebbe emerso anche senza primarie, dice il leader di Forza Italia a riguardo. "Renzi è stato abile ad utilizzarle ma non è un prodotto delle primarie. Dalle primarie sono usciti i peggiori esempi di amministratori della sinistra, come Pisapia, Marino, Doria, De Magistris...". "I moderati italiani da 20 anni hanno scelto e ancora scelgono, senza bisogno delle primarie, un leader del centrodestra che si chiama Berlusconi", conclude.