Berlusconi: "No alle rottamazioni, ma la politica va rinnovata"

"Da quando sono sceso in campo nel 1994, lasciando un lavoro che amavo per dedicarmi al mio Paese, il mio primo impegno è stato quello di rinnovare la politica". Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, aggiungendo: "Oggi come allora, senza rottamazioni di cui non abbiamo bisogno, dobbiamo essere capaci di portare nelle istituzioni donne e uomini che siano espressione della società civile, del lavoro, della cultura".