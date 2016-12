Berlusconi: no al referendum per mandare a casa Renzi e poi votare

"La riforma di Renzi riduce gli spazi di democrazia senza ridurre né i costi né le inefficienze. E' la negazione della democrazia". Per questo Silvio Berlusconi ribadisce il suo impegno per il "No" al referendum. E' necessario infatti "restituire la sovranità agli italiani". "Il premier attraverso questa consultazione popolare cercava quella legittimazione che non ha mai avuto dall'elettorato. Una ragione di più per dire "No" e andare alle urne".