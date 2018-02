Berlusconi: "Nessuna alleanza con Renzi, ho un impegno con gli elettori"

Che Renzi "sia un grande affabulatore non si può mettere in dubbio ed è anche l'unico leader della sinistra". Ma un accordo con lui "non lo facciamo e non si può fare, perché c'è un impegno nella coalizione che riguarda tutti, per l'impegno verso i nostri elettori e poi perché la sinistra ha portato il Paese in condizioni davvero negative". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

"Gentiloni è una brava persona - ha detto Berlusconi durante il faccia a faccia di Giovanni Minoli su La7 - come dice il nome è gentile, purtroppo il giudizio sulla sua politica e sul suo governo è molto negativo". Rispondendo a una domanda sull'eventualità che Carlo Calenda sia ministro di un suo governo, dice: "Non lo conosco, non ho avuto nessun contatto con lui ma direi che non esistono uomini per tutte le stagioni". Possibile invece che nella sua squadra ci sia Bertolaso. "Ha subito per otto anni un vero e proprio calvario - ha spiegato Berlusconi - ma gli è capitato perché era mio amico e mio collaboratore. Lui è uno dei tecnici più bravi di cui dispone l'Italia, ma certamente sarebbe un fantastico ministro della Protezione Civile, vedremo".



"L'ipotesi di Gratteri (sull'immigrazione ndr.) va sviluppata, ed è quel grande piano Marshall che deve essere messo in campo con la partecipazione di Stati Uniti, Europa, Federazione russa, Cina, Giappone, Paesi del petrolio. E' un problema del mondo, altrimenti ci potrà essere una migrazione epocale che ci invade. Bisogna costruire delle economie, rafforzare quelle che ci sono, mandare là nostre imprese per dare ai ragazzi di quei paesi la speranza di avere un futuro restando nella loro terra". Per Berlusconi, la politica di Minniti "non ha dato risultati. Adesso ho sentito dal governo: 'abbiamo ridotto l'immigrazione' e io ho guardato i dati e nel nel mese di gennaio i migranti venuti in Italia sono soltanto 286 in meno del gennaio dell'anno scorso".