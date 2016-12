Berlusconi: "Nel Patto del Nazareno c'entra anche il Capo dello Stato"

19:40 - "Nel Patto del Nazareno è compreso anche il presidente della Repubblica". Parola di Silvio Berlusconi, che lo afferma in un intervento telefonico a una convention di Forza Italia a Imola. Il leader degli Azzurri aggiunge che la conseguenza dell'intesa è che al Quirinale non potrà essere eletta una persona "che a noi non sembri adeguata all'alta carica che dovrà ricoprire".

"Quel patto ci dà fastidio ma le riforme servono" - "Abbiamo ritenuto di dover stipulare quel patto del Nazareno - riprende Berlusconi - che ci ha dato e ci dà tanto fastidio perché ci ha impedito una opposizione vera su tutto, ha creato delle difficoltà al nostro interno, ha confuso il nostro elettorato". E aggiunge: "Ma come facevamo a dire di no a delle riforme che erano e sono le nostre riforme?".



Inoltre, Berlusconi precisa: "Quando ci fanno un'offerta che viene da altri sulla possibilità di passare dal bicameralismo perfetto al monocameralismo noi non potevamo per coerenza dire di no. Ecco, io credo che tutto questo non potevamo non farlo. Ma siamo consapevoli che, se avessimo fatto opposizione a tutto, avremmo avuto risultati migliori".



Serracchiani: "Il Colle nel Patto del Nazareno? Assolutamente no" - La scelta del prossimo Capo dello Stato è nel Patto del Nazareno come ha detto Silvio Berlusconi? "Assolutamente no, nel patto del Nazareno ci sono impegni importanti come le riforme" costituzionali e istituzionali. Lo afferma il vicesegretario del Pd, Debora Serracchiani, a margine dell'assemblea del Pd.



Guerini: "Il Colle non è nel patto del Nazareno" - "Non è vero, non c'è nessun accordo nel patto del Nazareno che riguarda l'elezione del presidente della Repubblica". Lo ha ribadito il vicesegretario del Pd, Lorenzo Guerini, a margine dell'assemblea del partito. "Quando sarà il momento costruiremo un percorso in Parlamento parlando con tutte le forze politiche, come abbiamo sempre detto. Perché Berlusconi dice una cosa così proprio oggi? Dovete chiederlo a lui".