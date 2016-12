Berlusconi:Nazareno? Irrecuperabile

Per Silvio Berlusconi non esiste alcuna possibilità di recuperare il Patto del Nazareno. "Mi spiace ma è così. Non era un contratto con delle clausole ma era un metodo nel quale ho sperato molto", ha spiegato il leader di Forza Italia, aggiungendo inoltre che "Renzi è sempre stato molto gentile, non ho nulla di personale contro di lui. Ma siamo diversi, lui fa proclami, slogan, io miro a realizzare le cose".