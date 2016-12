Berlusconi: "Mi ricandido, eliminato dal Senato in modo non democratico"

"Forza Italia è viva e vegeta" - "Forza Italia non ha bisogno di rinascere, è viva e vegeta. C'è un grande lavoro per riprenderci i nostri elettori che non sono andati a votare. Il 50% degli italiani è rimasto a casa perché deluso dalla politica. Noi stiamo preparando adesioni a Fi anche nei comuni più piccoli, in ogni comune ci sarà una nostra sede", spiega Berlusconi parlando del suo partito.



"Ncd ha tradito elettori, no alleanza" - Nessun riavvicinamento in vista con Angelino Alfano e il suo Nuovo Centrodestra. "Non possiamo fare un'alleanza con chi ha tradito gli elettori e i signori di Ncd che sostengono un governo di sinistra contrario al mandato di chi li ha votati. Quindi noi con Ncd non facciamo alleanze, non sarebbero comprese dai nostri elettori", dichiara il leader di Forza Italia.



"Salvini leader? Troppo presto per dirlo" - Il numero uno della Lega Nord, Matteo Salvini, è dato tra i possibili nuovi leader del centrodestra. Berlusconi, tuttavia, rimanda la questione: "E' troppo presto per poterlo dire. La Lega cresce perché fa scelte forti che noi da moderati non possiamo seguire come dire "basta euro e immigrati".



"Fine anticipata dei servizi sociali" - "La fine dello svolgimento dei servizi dovrebbe essere anticipata al 15 febbraio per il modo in cui li ho condotti". Silvio Berlusconi lo annuncia durante il collegamento con Canale5: "Mi trovo in auto, sto andando a Cesano a svolgere dei compiti e cercare di fare del mio meglio per dare una mano".