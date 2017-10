Silvio Berlusconi ringrazia via Facebook tutti quelli che gli hanno mandato i loro auguri per il suo compleanno e dice di considerare quei messaggi "una prova di affetto e di stima". Conferma quindi la "decisione di impegnarmi ancora per il nostro comune futuro. Spegnendo le candeline ho espresso un solo desiderio: che si riesca tutti insieme a cambiare profondamente l'Italia per garantire a tutti benessere, sicurezza, giustizia, libertà".