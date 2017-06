Berlusconi: "Lo Stato italiano è in una situazione drammatica"

"Io sto con l'Italia concreta e con i problemi degli italiani". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ai microfoni di Tgcom24. "Lo Stato italiano - ha aggiunto - è in una situazione drammatica. Per riportare l'Italia verso il benessere e la democrazia occorre una rivoluzione. Il programma del Centrodestra prevede: meno tasse, meno Stato e meno Europa. Più aiuto a chi ha bisogno, più sicurezza e più garanzie per ciascuno".