Berlusconi: "La Manovra va cambiata, impoverisce tutti"

"Rivolgerò un appello a questo governo affinché cambi le sue decisioni perché sono cose che fanno male all'Italia e a tutti gli italiani". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, commentando la Manovra finanziaria. "Avete visto cosa è successo in Borsa e sui titoli di Stato? Andiamo tutti verso un impoverimento che non è logico e soprattutto ci allontaniamo anche dall'Europa. E questo non può portare che male", ha aggiunto.