Berlusconi: "La Lega non basta, faremo un centrodestra inclusivo"

Silvio Berlusconi punta a un centrodestra "inclusivo" in vista delle prossime elezioni perché, dice, "la Lega non basta". E spiega così al Gazzettino il suo programma: "Forza Italia è portatrice del modello di centrodestra che vince in tutta Europa, basato sui valori cristiani e sulle idee liberali, nel quale può riconoscersi la maggioranza degli italiani che cercano programmi concreti e realizzabili e pretendono dai governi esperienza e credibilità".