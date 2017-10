Berlusconi: "La Lega ha messo da parte l'idea di uscire dall'euro"

"La nostra appartenenza all'Europa non è messa in dubbio da nessuno nel centrodestra - prosegue Berlusconi. Certo, l'Europa deve cambiare e andare verso una politica di sviluppo che non può esserci con le regole del rigore tedesco".



Berlusconi si concentra poi sulle prossime elezioni e sui rapporti con il leader della Lega Nord: "Salvini si pone con irruenza nel fare politica ma quando ci sediamo al tavolo è estremamente aperto e ragionevole e positivo questo mi da l'assoluta sicurezza su come possa funzionare da qui in avanti la coalizione. Con la Lega e Meloni - ha aggiunto - abbiamo parlato di un governo con 20 membri, 12 della società civile e solo 8 politici, tre di Forza Italia, tre della Lega e due Fratelli d'Italia".



In conferenza stampa, il presidente di Forza Italia torna a parlare dell'emergenza migranti in Europa: "Credo che potremmo assegnare un pagamento a certi Paesi che non accettano di accogliere quote di rifugiati. Tutto si deve però portare avanti con il dialogo". Mentre sulla crisi in Catalogna, Berlusconi critica il comportamento del governo spagnolo: "La situazione è molto difficile e si può risolvere secondo me con il dialogo. Rispetto a Mariano Rajoy non avrei mandato la Guardia civil per contrastare i catalani al voto per il referendum".