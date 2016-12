Berlusconi: "La gente ha paura delle banche per colpa del governo"

"Con Meloni e Salvini c'è accordo su programma al 95%" - "Con Giorgia Meloni e Matteo Salvini c'è già un accordo sul programma al 95%. Sul 5% si discute. Per Salvini è il punto numero tre, meno Europa, per la Meloni sono le politiche per i giovani", ha spiegato Berlusconi a "Perché sì, perché no" su Retequattro.



"Su tante cose - ha aggiunto - sono d'accordo con Salvini, come il no al bail in. Se per caso non dovessimo uscire dall'euro, dovremmo fare una moneta nazionale complementare perché per noi è stato un gravissimo danno perdere la sovranità monetaria". Berlusconi ha quindi ricordato il precedente dell'introduzione delle lire dopo lo sbarco degli Alleati in Sicilia nel 1943.



"Mai parlato patto del Nazareno per legge elettorale" - "Non ho mai parlato di una ripresa del patto del Nazareno, ma dopo una vittoria del no, che io considero assolutamente certa, sarà necessario che tutti i protagonisti della politica responsabili si siedano a un tavolo per scrivere una nuova legge elettorale e una nuova riforma della Costituzione", ha poi affermato al Tg2.