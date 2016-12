Berlusconi: "La fretta di Renzi sulla legge elettorale? Vuole andare al voto"

19:57 - "Tutta questa fretta di Renzi, il quale vuol far passare la legge elettorale prima di cose più urgenti come i provvedimenti sul lavoro e sull'economia", potrebbe essere "figlia di una volontà chiara: andare a votare presto". E' l'opinione del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che però assicura: "Noi non vogliamo rompere il patto".

Ma per quanto riguarda il voto, sottolinea in un'intervista a la Stampa come "oggi non siamo in un sistema democratico. La maggioranza di sinistra è frutto anche di brogli alle urne. Gran parte dei deputati sono stati eletti con una legge elettorale dichiarata incostituzionale. Al Senato si governa con 32 cittadini che erano stati eletti per opporsi alla sinistra e che ora, invece, sostengono la sinistra. Una situazione assolutamente anomala".



Berlusconi spiega quindi di non credere che il premier stia cercando di metterlo fuori gioco. "Sinceramente - dice - non vedo, in quel che è successo in questi giorni, un attacco a me. Il fatto è che Renzi mi ha chiesto di cambiare gli accordi per la decima volta. Vuole introdurre una variante - il premio alla lista e non alla coalizione - che favorirebbe lui e penalizzerebbe il centrodestra".



In ogni caso, il leader di Forza Italia è certo che l'alleanza tra Pd e M5s non ci sarà: "Un patto tra Renzi e Grillo non converrebbe a nessuno dei due, lo pagherebbero caro alle urne, perderebbero entrambi la faccia davanti ai propri elettori".