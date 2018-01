Berlusconi: "L'Italia è peggiorata per colpa dell'euro voluto da Prodi"

Rispetto a 24 anni fa, "l'Italia è peggiorata per colpa dell'euro". Lo afferma al Corriere dell'Umbria il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, secondo il quale "l'introduzione della moneta unica con quelle modalità e a quei valori, improvvidamente accettati da Romano Prodi, ha dimezzato i redditi e i risparmi degli italiani ". "I cittadini sono più scettici e delusi dopo quattro governi di sinistra non eletti ", aggiunge.

Secondo il numero uno del partito azzurro, "rimangono da sciogliere i grandi nodi del nostro Paese".



"Come potrebbero non essere scettiche e deluse - sottolinea ancora Berlusconi - le popolazioni dell'Italia centrale colpite dal terremoto che, a differenza di quanto avvenne nel 2009 a L'Aquila quando governavamo noi, oggi a due anni dal sisma non riescono ancora ad avere un tetto sicuro e non vedono ripartire la ricostruzione?".