Berlusconi: Italicum legge autoritaria: chi vince al 30% prende potere totale

08:50 - "Non possiamo consentire a Renzi di prendere il potere totale con il 30% dei voti attraverso una legge che con lo sbarramento al 3% polverizza l'opposizione". Lo ha detto Silvio Berlusconi ai gruppi FI. "Avevamo proposto l'elezione diretta", ha poi aggiunto il leader di FI per il quale "questo governo ha fallito: hanno fallito sulla politica estera, sulla disoccupazione, sull'immigrazione. Avevamo ragione noi su tutto".

Berlusconi in campo contro Renzi Di Enrico Laurelli

Berlusconi ha spiegato che Forza Italia non può votare questa legge elettorale perché Renzi l'ha cambiata 17 volte: il premier, secondo il leader di FI, "con le sue riforme combinate sta creando una piccola dittatura".



"Siamo ancora qui e faremo il partito repubblicano sul modello americano: il partito dei moderati", ha aggiunto Berlusconi, che ribadisce: "Siamo un Paese a democrazia sospesa: siamo al terzo governo non eletto". Berlusconi ha quindi sottolineato che andrà in televisione e farà comizi, ma solo al chiuso "perché all'aperto qualcuno può attentare alla mia vita".



Berlusconi: "L'Isis mi vuole morto" - Sono tra gli obiettivi dell'Isis. In cima alla loro lista di bersagli. Lo ha detto Silvio Berlusconi, a quanto raccontano diversi presenti, nel corso della riunione dei deputati di Fi. L'ex premier ha motivato in questo modo la decisione di non prendere parte a comizi all'aperto.