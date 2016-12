Berlusconi: "Isis è nemico mortale" "Stop prudenza, serve coalizione Onu"

"Basta prudenza. Occorre una coalizione Onu per combattere l'Isis, nemico mortale". Così Silvio Berluscon i, che si dice preoccupato per la congiuntura internazionale. "Non vedo consapevolezza della gravità della situazione da parte di molti leader occidentali", ha sottolineato il leader Fi. "Non possiamo illuderci - ha aggiunto - che altri facciano le guerre per noi. Poi le forme di coinvolgimento saranno da valutare secondo le possibilità di ciascuno".

Nell'intervista al Corriere della Sera Berlusconi non condanna l'attendismo del governo. "La prudenza di Renzi nel combattere il regime di Assad in assenza di un'alternativa migliore è un atteggiamento saggio. Non si devono ripetere gli errori commessi in Libia", ha detto. Diverso invece il discorso riguardo l'Isis: "La prudenza nel combattere lo Stato islamico è un'ambiguità che non possiamo permetterci. La pavidità non ci mette al riparo da attentati".



Berlusconi auspica quindi una "grande alleanza" con Mosca per combattere il terrorismo jihadista: "Dobbiamo renderci conto tutti che la Russia è un alleato imprescindibile, non un nemico". "La mia linea di politica estera - ha proseguito - è sempre stata improntata alla collaborazione tra l'Europa, Washington e Mosca, a partire dall'intesa di Pratica di Mare, con cui si era messa fine alla guerra fredda".



"Ballottaggio Pd-M5S? Scenario da incubo" - Nell'intervista a tutto tondo c'è sapzio anche per la politica interna. Parlando dell'Italicum e del no di Forza Italia al prossimo referendum sulle riforme costituzionali, Berlusconi ha affermato: "Il ballottaggio Pd-M5S alle Politiche è uno scenario da incubo, personalmente voterei scheda bianca. Ma non permetteremo che si realizzi". "Ci opporremo in tutti i modi a una riforma ritagliata su misura per il Pd, che potrebbe consentire a chi abbia il consenso di un italiano su sei di sottomettere il Paese", ha aggiunto.



Il capitolo amministrative - Il voto a Roma e a Milano potrebbe cambiare gli equilibri politici. Tre i nomi che Berlusconi lancia: "La Meloni e Marchini sono entrambi ottimi candidati. Entrambi sarebbero in grado di far uscire Roma dal disastro in cui l'ha condotta il Pd. A Milano la candidatura Sallusti è un'opportunità eccellente".