Berlusconi:io capitano centrodestra

20:11 - "Non ne conosco un altro migliore". Così Silvio Berlusconi risponde a chi gli chiede se lui come "capitano" del centrodestra funzionerebbe ancora. "Lui - aggiunge Berlusconi parlando in terza persona - il leader lo è e lo fa da più di cinquant'anni fuori dalla politica o nella politica. Salvini si è rivelato un ottimo goleador per la Lega e per il centrodestra. Ha naturalmente bisogno di un centrocampo che prepari l'azione e gli passi la palla".