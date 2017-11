Berlusconi in Sicilia: "Crocetta ha derubato il vostro futuro" | Giovedì vertice a Catania con Salvini e Meloni

"Il centrodestra organico - ha sottolineato Berlusconi - ha governato in Sicilia solo per 9 anni, il centrosinistra per ben 45 anni. Ora ho trovato numeri che sono un disastro: l'indice di competitività pone la Sicilia al 237° posto su 263 regioni in Europa, la disoccupazione è 4 volte quella italiana, soltanto 4 giovani su 10 hanno trovato lavoro, il 47% dei giovani non studia e non cerca lavoro. Sono situazioni che lasciano sgomenti: su 752 opere incompiute nel Paese 158 sono in Sicilia e occupiamo il penultimo posto in Europa per infrastrutture".



Il leader di Forza Italia ha attaccato anche il M5s: "Chi li vota è una persona che non ragiona, che non ha testa. Non riesco a immaginare che voi mettiate una Sicilia solida nelle loro mani. I 5 Stelle sono pauperisti e giustizialisti, odiano gli imprenditori, i risparmiatori, il ceto medio. E' impossibile accettare una cosa del genere". Berlusconi ha quindi invitato "chi non vota perché disgustato o deluso, a farlo nell'interesse della Sicilia".