Berlusconi: "Il Jobs Act non porterà neppure un posto di lavoro in più"

19:37 - Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi boccia il Jobs Act. "E' un provvedimento - ha affermato in un'intervista a News Mediaset - che non porterà neppure un posto di lavoro in più". Invitando gli azzurri a non disertare le regionali in Emilia Romagna e Calabria, Berlusconi ha poi detto: "Sono elezioni il cui risultato avrà una ricaduta nazionale e non solo locale".

"Il fatto del tra poco torno in campo - ha assicurato - è naturalmente una certezza di poter avere presto la dimostrazione della mia assoluta innocenza".



"Votare Forza Italia anche per rinnovare la politica" - "Noi ci siamo, ci saremo ancora, anche per i giovani c'è un motivo in più rispetto al passato di dare un voto in queste elezioni, che sono per la loro regione, ma che saranno uno stimolo per il rinnovamento della politica italiana", spiega Berlusconi sottolineando come, in vista delle Regionali di domenica, il suo appello al voto per FI non sia diretto solo ai pensionati ma a tutti, giovani compresi.



"Non siamo in democrazia, io l'ultimo premier eletto" - Con la certezza di "avere presto la dimostrazione della mia assoluta innocenza" si avrà anche quella "di poter ancora confermare a tutti gli italiani che noi viviamo in un sistema che va avanti così come se niente fosse ma che non è più una democrazia perché siamo governati dal terzo governo che non è eletto dai cittadini, il mio è stato l'ultimo eletto dai cittadini", ha aggiunto.



"Casa bene primario, deve essere senza tasse" - "Per quanto riguarda la casa, voglio ripeterlo, è il primo bene fondamentale per la famiglia e quindi noi pensiamo che è uno di quei cespiti che non possono e non devono essere toccati dalle imposte", sottolinea il leader di Forza Italia parlando della manifestazione "no tax day".