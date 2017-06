4 giugno 2017 12:57 Berlusconi: "Il centrodestra tornerà unito al governo, ma niente grande lista" Il leader di Forza Italia smentisce accordi con Matteo Renzi e apre al sistema elettorale tedesco

Silvio Berlusconi, in un'intervista al Giornale, si esprime sul futuro del centrodestra in vista delle prossime elezioni. "Il centrodestra, diviso alle urne, tornerà unito al governo del Paese", le parole del leader di Forza Italia, che smentisce inoltre accordi con Matteo Renzi. Sull'ipotesi di un'unica grande lista con Lega Nord e Fratelli d'Italia, l'ex premier però chiude: "Non ne vedo le condizioni, ma neppure l'utilità".

Berlusconi prosegue dicendo di ritenere positiva "la fine della frammentazione. Ha esposto i governi al ricatto delle formazioni minori. Nelle nostre liste ci saranno volti nuovi, ma chi è stato leale merita certamente di essere ricandidato". Sull'ipotesi di un'unica grande lista di centrodestra, il fondatore di Fi afferma di avere "il massimo rispetto per la Lega Nord e per Fratelli d'Italia, sono nostri ottimi alleati in molte realtà territoriali e spero che lo saranno nel governo della nazione, ma sono forze politiche diverse da noi, per ruolo, per cultura, per linguaggio".