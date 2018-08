Berlusconi: "Il centrodestra non è finito, esisterà sempre"

"Il centrodestra non è finito e per quanto mi riguarda esisterà sempre. Su Foa i nostri gruppi parlamentari hanno posto un'importante questione di metodo che ho condiviso, ma nessuno ha messo in discussione una coalizione che ha avuto il consenso della maggioranza relativa degli italiani". Lo dice il leader FI Silvio Berlusconi. "Fra alleati, però, le cose si concordano e il servizio pubblico non può essere espressione della sola maggioranza", aggiunge.