Berlusconi: "Il centrodestra è unito e non si può dividere"

"Abbiamo 172 parlamentari eletti con il voto di tutti: la nostra è una forza politica unita, che non si può dividere". Lo ha detto, riferendosi al centrodestra, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando a Pordenone in vista delle Regionali di domenica. "La nostra è un'alleanza che regge da tantissimi anni - ha aggiunto -. Dobbiamo ricordare a tutti che abbiamo siglato un programma comune di dieci punti, firmato da tutti, punto per punto".