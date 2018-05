Berlusconi: "Governo M5s-Lega si farà, ma noi controlleremo"

"Questo governo tra M5s e Lega si farà e noi saremo lì con grande puntualità, precisione e attenzione a cercare di far sì che ciò che non fa bene all'Italia non venga fatto". Lo ha detto il leader di Forza Italia , Silvio Berlusconi , parlando ad Aosta . "Vedremo chi ci proporranno come presidente del Consiglio , ma non vediamo nessuno in giro che lo possa fare con il grado di competenza e autorevolezza che sarebbe auspicabile", ha aggiunto.

"Sono spiaciuto che il presidente della Repubblica non ci abbia dato la possibilità di presentare noi come Centrodestra il nostro programma solidissimo, approfondito e preciso", ha spiegato Berlusconi.



"Non abbiamo raggiunto di un soffio la maggioranza" - Il leader di Forza Italia ha inoltre rivelato: "Ci è mancato di un soffio il raggiungimento della maggioranza. Sono sicuro che con 4-5 punti da mettere in atto i primi 100 giorni avremmo trovato i numeri in parlamento e fatto partire una legislatura che sarebbe potuta durare anche 5 anni".



"Se governo nasce dura poco, presto nuove elezioni" - Parlando dell'esecutivo giallo-verde, Berlusconi ha spiegato: "I nostri amici della Lega sono lì a fare da freno al loro agire, io credo che se si farà questo governo non avrà modo di avere grandi successi e quindi immagino che a breve andremo di nuovo a elezioni".



"Saremo opposizione sensata e critica" - Berlusconi ha quindi dichiarato: "Noi saremo all'opposizione di questo governo tra M5S e Lega, ma saremo opposizione sensata, critica e non a tutti i costi".



"Nessuno ha esperienza da premier, Dio ce la mandi buona" - "Non si sa ancora chi sarà il presidente del Consiglio, guardando in giro, tolti Salvini o Di Maio, non si vedono figure che abbiamo esperienza e autorevolezza per rappresentare l'Italia nei consessi internazionali e fare davvero gli intessi dell'Italia, anche scontrandosi con la Germania e i paesi del Nord Europa a Bruxelles. Che dio ce la mandi davvero buona", ha aggiunto.



"Spero che Lega fermi M5S su imposte casa e successione" - "La nostra speranza - ha proseguito Berlusconi - è che gli amici della Lega siano capaci di fermare il Movimento 5 Stelle sull'imposta sulla casa, sull'imposta di successione e sull'imposta patrimoniale".



"Non è giusto che fuggano capitali e cittadini capaci dall'Italia" - Il leader di Forza Italia ha quindi auspicato: "Non vogliamo che accada anche in Italia quello che è accaduto e sta accadendo in Francia, che fuggano capitali dal nostro paese, che fuggano i cittadini più capaci. Non credo che questo sia giusto che avvenga".



"In contratto ancora invidia sociale M5S" - Secondo Berlusconi nel contratto "c'è ancora l'invidia sociale che muove il M5S e con questa avremo da fare i conti, quando ci sarà il governo M5S-Lega. Speriamo che i nostri amici della Lega resistano ed evitino che vengano proposte leggi al Parlamento originarie di questa invidia sociale".