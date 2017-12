Berlusconi: "Governo insufficiente, ora sarà sfida col M5S"

Il Pd ha esaurito la propria funzione storica - Secondo Berlusconi il problema del Pd non è Matteo Renzi ma "l'esaurimento della funzione storica di quel partito. Analogamente a quanto sta accadendo a tutti i partiti della sinistra classica in Europa, che sono in crisi dappertutto. Come in tanti altri Paesi europei, anche in Italia la sfida è fra i moderati come noi, che si riconoscono nei valori liberali e cristiani del Ppe, e movimenti ribellisti, pauperisti, giustizialisti, come i grillini".



Grasso? Politicamente vecchio - Berlusconi parla anche della nascita di Liberi e Uguali, la formazione politica alla quale hanno aderito anche Pietro Grasso e Laura Boldrini. "Politicamente è la vecchia sinistra che si ripropone fuori dal tempo e dalla storia", dichiara.



Con Salvini nessun problema - Nessun problema, invece, con la Lega di Matteo Salvini. "Non abbiamo passi avanti da fare, perché l'alleanza c'è e funziona. Lui ha uno stile e un linguaggio diversi dai nostri, ma sulle cose concrete non c'è nessuna difficoltà. Fuori dalla propaganda, Matteo è un interlocutore intelligente e pragmatico". Nessuna necessità però di un patto da sottoscrivere dal notaio. "Non vedo perché. Ho piena fiducia nei miei alleati e nel fatto che non verranno meno ai loro impegni", conclude.