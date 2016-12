Berlusconi frena: nessun Nazareno bis"Se Pd migliora riforme le votiamo"

"Forse occorrerà realizzare un contenitore più ampio, del quale FI e la Lega siano parte, che si rivolga non solo ai partiti ma anche alle associazioni, ai gruppi, ai movimenti d'opinione, ai cittadini non organizzati in partiti", dice ancora il leader di FI Silvio Berlusconi parlando del futuro del centrodestra. "In ogni città, in ogni provincia, ci sono centinaia di azzurri che ogni giorno lavorano con lealtà, generosità, disinteresse, per difendere la nostra libertà. Con loro FI va avanti come parte essenziale dell'unione di centrodestra. L'altra parte è la Lega", spiega l'ex capo del governo sottolineando come "a noi, all'ottima classe dirigente che ho cresciuto tocca realizzare l'area dei moderati, dei liberali, il centro del centrodestra, quella che poi vince davvero in tutta Europa".



L'appello ai partiti - "Il nostro primo obiettivo - dice ancora Silvio Berlusconi - è ridare un motivo serio per tornare a votare agli italiani che hanno disertato le urne. Per riuscirci mi impegnerò personalmente, ma tutte le forze che si riconoscono nel centrodestra devono saper rinunciare a qualche loro convenienza per imboccare un cammino comune fatto di lungimiranza e generosità vero l'Italia e gli italiani".



I transfughi di Forza Italia - "E' normale che in un movimento possano esserci opinioni diverse sulle linee da seguire, ma se la minoranza non riesce a convincere la maggioranza sulla sua tesi deve adeguarsi alla tesi della maggioranza altrimenti lasciare il partito". Questo il parere di Silvio Berlusconi a proposito della possibilità che "pezzi" di Fi possano votare a favore del governo.



Riforme, pronti a votarle se Pd le migliora - "Se il Partito democratico presentasse in Parlamento qualche miglioramento della legge elettorale o della riforma costituzionale noi voteremmo a favore di quella norma come voteremmo qualsiasi provvedimento da chiunque proposto che giudicassimo positivo per il Paese", aggiunge Silvio Berlusconi.