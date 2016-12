Berlusconi: "Forza Italia non sarà rottamata, ma avanti con Altra Italia"

La "serenata" di Forza Italia arriva durante la cena dei deputati azzurri, in un clima che non promette niente di buono. Il partito sembra infatti una polveriera: le tensioni all'interno del cerchio magico, l'addio annunciato di Verdini e in ultimo, i malumori per le assegnazioni dei ruoli nelle presidenze della Camera sono solo alcuni dei problemi che il leader di Fi si trova davanti.



"Nessuna rottamazione, ma Fi da sola non basta più" - Ma Berlusconi è pronto a rassicurare i suoi: nessuna intenzione di rottamare la "vecchia" classe dirigente, però, spiega il leader azzurro Forza Italia da sola non basta più. Per farlo si affida ai soliti sondaggi che certificano come il 54% degli italiani sia stufo di "questa politica e non va a votare".



"Altra Italia intercetterà gli studi della politica" - E' a loro, a quei 24 milioni di voti, che deve rivolgersi l'Altra Italia, l'idea di un movimento, "una casa della speranza", venuta fuori dopo un focus: "Per convincere la gente a votare per noi non è sufficiente dire che si abbassano le tasse", serve insomma un'idea nuova da cui sono banditi i professionisti della politica: "Fi - spiega Berlusconi - sarà il lievito dell'Altra Italia".



Non mancano le stoccate agli ex colleghi di partito. Berlusconi non cita nessuno in particolare, ma si rasserena del fatto che "dentro Fi non ci siano professionisti della politica. Quelli che c'erano sono andati via".



In difesa di Mariarosaria Rossi: "Ha la mia completa fiducia" - Insomma un discorso, quello del leader Fi, che ha come obiettivo quello di puntellare i suo deputati provando a rasserenare il clima. Operazione non semplice e l'assenza dei verdiniani ne è la dimostrazione. Ed è' proprio per gettare acqua sul fuoco che Berlusconi davanti ai deputati ha elogiato Mariarosaria Rossi. Una difesa dopo giorni di tensione anche dentro il cerchio magico: "Mariarosaria - sottolinea - ha la mia fiducia assoluta, ha preso in mano un partito in condizioni disperate e sta reggendo la sua posizione ottimamente".