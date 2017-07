Berlusconi: "E' giusto che sia il primo partito a scegliere il premier"

"Se i moderati tornano a votare vinceremo le elezioni" - "Noi siamo diversi dal Pd - ha proseguito Berlusconi - quindi credo che se riusciremo a far comprendere ai tanti moderati disgustati di ritornare a votare avremmo la sicurezza di vincere le elezioni. Se c'è qualcuno che può rappresentare l'unità dei moderati in questo paese sono io. La campagna elettorale non è mai cessata, ed io sono stato fuori per tre anni ecco perché Forza Italia è diminuita nei sondaggi, io scommetto che Fi supererà il 30%".



"Il centrodestra vince se unito" - Il leader di Forza Italia ha aggiunto che "il Nazareno è morto da molto tempo, non per colpa nostra ma per colpa di qualcun altro. Quanto ai miei alleati, loro sono cambiati, poco, Forza Italia è rimasta la stessa. Siamo insieme dal '94. Vinciamo quando siamo uniti e perdiamo divisi".



"Nuovo predellino? Non so, serve unità dei moderati" - Berlusconi è tornato sull'ipotesi di un nuovo "predellino": "Non lo so, ma se ci saranno le condizioni farò una dichiarazione magari dal predellino di un'aereo. Che i moderati siano la maggioranza è vero e se si unissero tutti in una formazione come era il Pdl sarebbe utile. Nel 2010 quell'alleanza fu rotta e non dipese da me".



"Fi non accoglierà gli ex, facciano un loro movimento" - Forza Italia "non accoglierà nessuno di coloro che l'hanno lasciata tradendo gli elettori e sono addirittura andati a sostenere un governo di sinistra - ha affermato Berlusconi -. Se rientrano nel centrodestra fondando un loro movimento, bene: più è vasto il centrodestra, ci consentirà di vincere le elezioni". L'ex presidente del Consiglio ha negato contatti con il ministro dimissionario Enrico Costa: "Assolutamente non l'ho sentito. So che lui ha giudicato sbagliati dei provvedimenti e in coscienza ha ritenuto di dare le dimissioni".



"Mai proposto Marchionne come premier" - Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia che Berlusconi avrebbe proposto Marchionne come candidato premier. Il leader di Forza Italia ha, però, smentito: "Io dissi nel corso di una cena che per il candidato premier ci vorrebbe qualcuno come Marchionne, Mario Draghi, la Marcegaglia. Ma non ho mai indicato Marchionne come possibile candidato alla presidenza del Consiglio. Non l'ho mai chiesto a nessuno dei tre".



"Marina futura leader di FI? La mia famiglia ha già dato" - Rispondendo a una domanda sulla possibilità che sua figlia, Marina, possa raccogliere il testimone e diventare la nuova leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha tagliato corto: "E' una persona meravigliosa, avrebbe la capacità di sostenere qualunque impegno ma la mia famiglia ha gia' dato attraverso di me all'Italia e agli italiani. E non vorrei mai che mia figlia venisse sottoposta al massacro giudiziario che ho subito io".