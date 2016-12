Berlusconi: "Di legge elettorale parleremo dopo la Consulta"

"Preoccupato da Vivendi? Alla mia età? - Il leader di Forza Italia ha risposto con una battuta i giornalisti che gli chiedevano se fosse preoccupato della scalata di Vivendi a Mediaset: "Vuole che alla mia età ci sia qualcosa che ancora mi preoccupi?". E ancora, sulla legge elettorale, "è una cosa seria, ne parlo solo quando ci sediamo a un tavolo. Serve una legge condivisa che garantisca che la maggioranza parlamentare corrisponde al voto popolare".



"Il Mattarellum - ha poi ripreso - ha funzionato in uno schema di bipolarismo. Oggi abbiamo tre poli. Penso a un modello proporzionale condiviso. Inoltre non ho nulla contro un'assemblea costituente, cento persone che lavorino per un dato tempo ad una proposta di riforma".



Ribadendo a Gentiloni la sua disponibilità a lavorare, a proposito di Mps ha detto che "sarebbe un errore non trovare una soluzione. Io poi ci sono affezionato: quando facevo il costruttore i mutui me li dava solo Mps".



Stretta di mano con Verdini - Mentre era al ricevimento per il tradizionale scambio degli auguri, Berlusconi ha incrociato Denis Verdini: tra i due c'è stata una stretta di mano, seguita da un abbraccio e da un bacio. "Come va?", ha chiesto il senatore di Ala, e il leader di Forza Italia ha risposto: "Speriamo bene". Poi Verdini ha detto: "Ok, ho salutato Silvio, ora posso anche andare".



"Renzi è uscito dalla porta per rientrare dalla finestra" - Su Renzi ha detto che "è uscito dalla porta ma è rientrato dalla finestra", ricordando che in uno schema tripolare il centrodestra è ancora avanti: "Noi siamo al 32%, gli altri un poco dietro". E a chi gli chiedeva se in prospettiva ci sarà una larga alleanza tra il centrodestra e l'ex premier ha replicato, strizzando un occhio: "Per ora facciamo la legge elettorale, poi vediamo...".