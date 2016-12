Berlusconi: "Democrazia sospesa"

Secondo il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in questo momento in Italia si sta vivendo una situazione di "democrazia sospesa". "Consiglierei a Renzi di rileggersi la Costituzione italiana - ha detto nel corso di una intervista rilasciata "E' Tv Marche" -: capirebbe che il suo Governo in questo momento è fuori dalla Costituzione. Oggi siamo in una democrazia che non è più tale".