Berlusconi: Della Valle è numero 1 Renzi professionista della politica

"Il premier - prosegue Berlusconi - ha iniziato prima di me e non vede la capacità di mettere in conto dei provvedimenti in grado di risolvere i problemi della gente e avviare il Paese verso uno sviluppo Anche Renzi è un professionista della politica". "C'è il 50% di persone che non va più a votare, sono delusi, sfiduciati e rassegnati. Vedono che tutti questi in politica hanno un qualcosa che non corrisponde alle esigenze di una conduzione diversa del Paese".



"Credo che il futuro non possa che essere portato avanti con successo da gente che viene dalla vita vera e non da chi fa la politica di mestiere e che pensa al proprio personale interesse a dispetto di quello di tutti - sottolinea Berlusconi . - Io credo ci sia bisogno di avere più persone come Della Valle che decidano di dedicarsi al bene del proprio Paese.



L'attacco di Della Valle a Renzi - "L'elogio" di Berlusconi arriva dopo l'attacco di Della Valle al premier. "Credo che il governo sia arrivato alla fine", aveva detto l'imprenditore non nascondendo la sua delusione per l'operato dell'esecutivo.



"Riunire centrodestra? Mi basta far votare astenuti" - "A me basterebbe convincere tutti quelli che non votano ad andare a votare. Io - scherza il leader di Forza Italia - volevo fare un altro partito... Era una battuta!".