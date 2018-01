Berlusconi:De Benedetti con mani in marmellata,io sarei già in croce

"Carlo De Benedetti è stato preso con le mani nella marmellata". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Radio 105, commentando la vicenda del decreto Popolari e la telefonata tra Matteo Renzi e De Benedetti. "Se fosse capitato a me sarei già in croce. Vediamo come andrà a dipanarsi la vicenda ma quel conflitto di interessi che per anni hanno attribuito a me, vedo che ora riguarda il signor De Benedetti, i cui giornali hanno fatto anche campagne stampa contro di me".