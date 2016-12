Berlusconi: "Da Fi sono usciti i mestieranti, adesso siamo più forti"

"La mia mancanza si è fatta sentire" in Forza Italia, ha poi aggiunto il leader degli Azzurri. "Come si dice - ha spiegato - via la gatta succede il disastro e questo ha portato a divisioni, separazioni e partenze".



"Da settembre potrò tornare a far sentire la mia voce in televisione - ha poi assicurato -. Il mio avvento ci riporterà a quel minino del 20 per cento che è stato il nostro peggior risultato a livello nazionale. Al centrodestra e a Forza Italia manca Berlusconi".



Ha poi parlato del problema fiscale spiegando: "Solo l'equazione meno tasse e meno burocrazia può portare all'uscita dalla crisi e a un nuovo sviluppo. Nella cultura della sinistra, invece, c'è solo l'espansione del potere, che passa dall'aumento della spesa pubblica e, quindi, delle tasse".



E infine, sulla questione dei rom, ha detto che "il problema non si risolve a colpi di ruspa".