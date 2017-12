Berlusconi: "Contro di me colpo di Stato e una sentenza criminale"

Il leader di Forza Italia sottolinea come il giudizio su di lui negli ultimi tempi sia cambiato, anche se questo non cambia una virgola di quanto accaduto. "Meglio tardi che mai - ha detto -. Sono ormai tutti consapevoli che nel 2011 c'è stato un colpo di Stato contro di me, uno dei cinque che hanno massacrato la nostra democrazia negli ultimi 25 anni e in più un attacco alla mia persona culminato con la sentenza criminale contro di me, con uno dei componenti del consiglio giudicante che ha definito una gran mascalzonata la sentenza stessa".



Berlusconi ha messo in relazione anche il problema delle fake news di cui si è tanto parlato in questi giorni con la sua vicenda personale. "Le fake news possono inquinare la nostra campagna abbastanza e anche molto - ha speigato -, io sono vittima da sempre delle notizie false ma questo la gente lo capisce bene e capisce che sono fake news le accuse giudiziarie subite in questi anni".



"Con Salvini governiamo bene ugualmente" - Il leader di Forza Italia ha poi parlato di alleanze in vista delle prossime elezioni politiche. In merito alle differenze che in Ue emergono tra FI e Lega, non sembra preoccuparsi. "E' stato così anche nei 9 anni dei nostri precedenti governi e anche ora governiamo benissimo Liguria, Lombardia e presto governeremo anche la Sicilia".



"Introdurremo flat tax per far pagare tutti" - Se andrà al governo il centrodestra opererà una "riorganizzazione scientifica di tutto il comparto fiscale con innanzitutto l'introduzione della flat tax, uguale per le famiglie e per le imprese - ha detto Berlusconi - e che per la sua semplicità e la sua convenienza convincerà molti contribuenti a non eludere ed evadere il fisco, perché questo succede in tutti i Paesi dove la flat tax è stata adottata".