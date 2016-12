Berlusconi: "Comunali saranno avviso di sfratto per Renzi, poi governo unità nazionale"

Comunali Roma, Berlusconi presenta la lista FI 1 di 12 Ansa Ansa Comunali Roma, Berlusconi presenta la lista FI 2 di 12 Ansa Ansa Comunali Roma, Berlusconi presenta la lista FI 3 di 12 Ansa Ansa Comunali Roma, Berlusconi presenta la lista FI 4 di 12 Ansa Ansa Comunali Roma, Berlusconi presenta la lista FI 5 di 12 Ansa Ansa Comunali Roma, Berlusconi presenta la lista FI 6 di 12 Ansa Ansa Comunali Roma, Berlusconi presenta la lista FI 7 di 12 Ansa Ansa Comunali Roma, Berlusconi presenta la lista FI 8 di 12 Ansa Ansa Comunali Roma, Berlusconi presenta la lista FI 9 di 12 Ansa Ansa Comunali Roma, Berlusconi presenta la lista FI 10 di 12 Ansa Ansa Comunali Roma, Berlusconi presenta la lista FI 11 di 12 Ansa Ansa Comunali Roma, Berlusconi presenta la lista FI 12 di 12 Ansa Ansa Comunali Roma, Berlusconi presenta la lista FI leggi dopo slideshow ingrandisci

"Matteo Renzi non solo governa appoggiandosi su 60 senatori che hanno tradito il mandato elettorale del centrodestra e su 130 deputati illegittimi, ma cambia la Costituzione e con la legge elettorale si forma un vestito su misura per sè con una sola Camera che fa le leggi importanti, un solo partito che ha la maggioranza e un solo leader padrone. Non so come chiamare questa deriva autoritaria se non con la parola regime". Dice ancora Berlusconi durante la presentazione del candidato Alfio Marchini.



"Nelle vostre email - ha detto Berlusconi ai suoi candidati - troverete un'anteprima: è il nuovo programma del centrodestra venuto fuori da una serie di incontri che ho avuto con degli elettori che non sono andati a votare nelle ultime tre elezioni". "Ho fatto domande ho ricevuto risposte - ha spiegato - ne è venuto fuori un programma che è quello della rivoluzione liberale che avevo in mente e non sono riuscito ad attuare per gli alleati che ho avuto".



"Meno tasse, meno Stato, meno Europa". Questo il cuore del nuovo programma elettorale lanciato da Berlusconi. Un programma da limare, composto di 36 punti e che è quello della "rivoluzione liberale di sempre", spiega il leader sottolineando alcuni dei punti del programma, dalla riforma della giustizia alla chiusura di Equitalia fino allo stop all'imposta di successione.