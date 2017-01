Berlusconi: "Collaboriamo a una nuova legge elettorale per votare al più presto"

- "Siamo molto interessati a collaborare a una nuova stagione di riforme costituzionali vere e, nell'immediato, a una riforma della legge elettorale", scrive Berlusconi in un messaggio a Sandra Savino, coordinatore di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia. "In un sistema multipolare come quello in cui ci troviamo, è l'unico metodo per evitare di approfondire il solco fra politica, istituzioni e cittadini".



"Forza Italia vuole vincere e governare" - "Dal governo Gentiloni e dal Pd - aggiunge - ci aspettiamo che facilitino in sede parlamentare questo processo per arrivare a una legge condivisa, nel comune interesse di garantire il funzionamento della vita democratica, pur nelle divergenti visioni politiche e programmatiche. Dobbiamo comunque prepararci al voto. Forza Italia si candida a vincere e a governare".



"Desidero rivolgere a tutti voi, e in particolare a Sandra Savino - prosegue il numero uno del partito azzurro - il mio saluto più affettuoso, e un ringraziamento sincero per l'ottimo lavoro che state facendo nella vostra regione. Riportare Forza Italia ad essere il primo partito del centrodestra è un risultato importante".



Salvini: "Pronto per le primarie del centrodestra" - "Ci siamo, io sono pronto. Mi piacerebbe che a marzo fossero gli italiani a scegliere il leader e il programma con cui sfideremo Renzi e Grillo". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando delle primarie del centrodestra a margine di un incontro organizzato a Palermo dal movimento "Noi con Salvini". A chi gli ha poi chiesto quale sia il ruolo di Silvio Berlusconi, il leader della Lega Nord ha risposto: "Conto che ci sia".